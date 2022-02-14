受惠於AM（售後維修）汽車零件市場正值傳統旺季，加上今年農曆年落在1月底，1月工作日較長，推升AM車燈零件廠堤維西1月業績表現。堤維西自結，1月合併營收14.87億元、年增12.32％。

帝寶1月營收14.34億 年增1.8％
大億1月營收4.34億 年增2.92％
#堤維西 #傳統旺季 #拉抬 #月營收 #售後維修