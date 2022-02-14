受惠於1月車市傳統旺季，車燈零件廠大億交通（1521）自結，1月合併營收4.34億元、年增2.92％。

法人表示，今年在兩岸車市預估均將較去年成長下，車廠客戶拉貨動能強勁，樂觀大億今年業績可繳出優於去年的成績單。