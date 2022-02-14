美國和加拿大官員說，北美最繁忙的貿易通道今天將重新開放恢復交通，結束6天封鎖。加拿大稍早警方清場並逮捕近30名爭取終止防疫管制的抗議民眾。

路透社報導，加拿大法院11日下令後，警方今天在連接加拿大溫莎市（Windsor）和美國底特律市（Detroit）的大使大橋（Ambassador Bridge）逮捕多名抗議民眾，並且拖吊數輛車。

溫莎市長迪爾肯斯（Drew Dilkens）在推特聲明中說：「今日，我們在大使大橋的國家經濟危機告一段落。邊境口岸將在安全的情況下重新開放。」

這波封鎖導致底特律車廠供應鏈大亂，迫使福特汽車公司（Ford Motor Co.）、通用汽車公司（GM）和豐田汽車公司（Toyota Motor Corp.）減產。

白宮國土安全顧問薛伍德-藍道爾（Elizabeth Sherwood-Randall）在聲明中說：「加拿大有關當局打算在今天完成必要安全檢查後，重新開放大使大橋。」

每天經過這座大橋往返美加的雙向貨物貿易額約為3.6億美元，占美加貨品貿易總值25%。

聲明說：「我們準備好在任何幫得上忙的地方支持我們的加拿大夥伴，以確保恢復正常的自由貿易流動。」

溫莎一名警官告訴媒體，已有2、30人遭逮捕。根據稍早說法，警方也在示威地區內扣押數輛車。

警方今天加派人力，現場有超過50輛車，包括巡邏車、巴士及1輛裝甲車。抗議群眾人數從昨天約100人降至45人左右。溫莎警方推文說：「將不容許違法活動。」

加拿大首都渥太華則出現對立陣營的抗議活動，參與的人士今天開始不讓車輛加入卡車司機示威活動，居民對這波卡車司機示威潮延燒約3週未歇失去耐心。

在加拿大西部卑詩省（British Columbia），薩里市（Surrey）太平洋公路過境站今天下午連續第2天暫時關閉，根據路透社記者說法，現場約有200名抗議群眾。一小群抗議人士聚集在邊境的美國一側，阻擋車輛進入。

加拿大卡車司機起初發起「自由車隊」（Freedom Convoy）行動，是為了抗議政府強制他們跨境前必須接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗、否則就得隔離的規定。

這波示威潮今天邁入第17天，但如今演變成抗議更廣泛的防疫限制措施及碳稅等議題。

法新社提到，這波示威潮延燒到其他國家，法國、荷蘭、瑞士和澳洲等都出現類似抗議活動，部分美國卡車司機也在討論要在3月抗議。