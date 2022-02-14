許多人有過腸胃炎經驗，堪稱國民小病痛，但急性腸胃炎發作起來，上吐下瀉，叫人難受，究竟能不能隨手拿居家常備的止痛藥或腸胃藥應急？為什麼多數醫生普遍不建議吃止瀉藥？

●為什麼會得腸胃炎？

台大醫院內科部暨健康管理中心主治醫師曾屏輝表示，顧名思義，急性腸胃炎指的是急性腸胃發炎，只不過造成發炎的原因很多，較常見有3種類型：

1. 病毒性腸胃炎：

包括輪狀病毒、諾羅病毒、腺病毒、星狀病毒或腸病毒等，因病毒造成腸胃道黏膜發炎所引起，除了透過糞口傳染，也可能經由飛沫傳播。雖然一年四季都可能出現，但輪狀病毒好發於夏秋之間及冬季時，諾羅病毒則以兒童感染較為常見，曾屏輝說。

陽明交通大學醫學院副院長、台北榮民總醫院胃腸肝膽科教授吳俊穎表示，門診中，大約8～9成的腸胃炎病患屬於病毒性腸胃炎，通常症狀較輕微，2～3天就會逐漸恢復。

2. 細菌性腸胃炎：

包括大腸桿菌、沙門氏菌、志賀氏菌、金黃色葡萄球菌、空腸曲狀桿菌等，都有可能引發細菌性腸胃炎，通常因食物保存不善、腐敗變質或細菌孳生，以夏天較為常見。吳俊穎指出，雖然細菌性腸胃炎較少見，約占門診腸胃炎病患的1成，但一旦感染，症狀嚴重，可能持續7～10天。

3. 暴飲暴食、食用刺激性食物、食物中毒：

即使未被病原菌感染，但曾屏輝說，如果吃得太飽太撐，胃黏膜被擠壓受損，也可能發炎；或者吃麻辣鍋，腸胃黏膜不像口腔黏膜較能抗酸、抗熱，也可能因為太過刺激而造成腸胃發炎。

另外，有時多人同時上吐下瀉會判斷可能是食物中毒引起的急性腸胃炎，但吳俊穎說，一旦培養出特定細菌，就會判定為細菌性腸胃炎；只不過，不見得每次食物中毒都能培養出細菌，因此仍歸類為食物中毒的腸胃炎。

●腸胃炎會有哪些症狀？

曾屏輝指出，嚴格來說，腸胃炎包括胃炎與腸炎，若沒有進一步檢查，很難得知究竟是胃炎還是腸炎為主，不過，從臨床症狀來看，急性胃炎會出現噁心、嘔吐，這是因為胃在腸子上方，功能是將食物磨碎，如果胃發炎無法正常運作，食物無法排空、輸送到腸子，就會向上從口吐出來。或者因為食物無法往下送到腸子，擠壓過程也會造成胃脹、胃絞痛。

而腸子在胃的下段，主要功能是吸收，小腸吸收食物養分，大腸吸收水分，一旦腸子發炎、無法正常吸收，糞便就會不成形，造成腹瀉、拉肚子。更嚴重的細菌性感染例如痢疾，不僅腸子黏膜受損，甚至主動分泌水分，形成嚴重水瀉。

因此，如果合併有腸胃炎，常見症狀包括噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉、發燒、倦怠、虛弱、肌肉痠痛等。吳俊穎進一步指出，略有差異的地方是，病毒性腸胃炎雖然會發燒，但很少出現發冷、畏寒，細菌性腸胃炎則比較容易合併出現發燒、畏冷，而且細菌性腸胃炎也較常合併有血便、膿便，因細菌會破壞黏膜，造成潰瘍、流血。

至於一般暴飲暴食或刺激性食物引起的急性腸胃炎，曾屏輝表示，通常不會出現發燒症狀，必須有病原菌感染入侵，身體受到毒素刺激，才會啟動身體自我保護機制，體溫上升，消滅病原菌和毒素，因而出現發燒現象。

●腸胃炎發作可以自行吃腸胃藥或止瀉藥嗎？

吳俊穎和曾屏輝都不建議民眾自行服用胃腸藥，因為絕大多數的疾病腸胃炎都是屬於病毒性，通常2～3天內就會自行恢復，不一定要服用藥物。

曾屏輝指出，其實發燒、嘔吐和腹瀉，都是身體的一種自我保護機制，盡快排出體內病原菌和毒素，讓黏膜慢慢自我修復，身體也會比較舒服一些；如果使用止瀉藥強力止瀉，腸胃停止蠕動，病原菌在腸內無法排出，有可能穿越黏膜，進入血液，引發更嚴重的感染。

吳俊穎強調，腸胃炎不是完全不能吃藥，而是擔心有些患者自備腸胃藥，吃了症狀改善，卻延誤就醫，「9成的腸胃炎會自己好，不做任何治療自己也會好，真的不會好的，吃完藥也不會好，只是反而延誤就醫。」他說，像比腸胃炎更嚴重的盲腸炎、憩室炎等，都可能有類似症狀，一般民眾無法判斷究竟自己是什麼問題，如果自行吃藥、症狀短暫改善，反而延誤就醫時間，導致腸子穿孔、破裂，「門診中常遇到早該來就醫的病人，很多就是自己買藥吃，症狀被蓋住，來的時候已經太晚了，病程已相當嚴重，增加治療難度。」

醫師建議，疾病腸胃炎病人可以先在家觀察，如果症狀沒有緩解，出現以下2種情況就要盡快就醫：

1.嚴重腹瀉：整天都在拉肚子，已經無法正常工作、上課，尤其幼兒和老人家，較無法承受一天腹瀉10幾次，最好尋求專業診斷治療。

2.影響進食，出現脫水：假使腸胃炎引發的噁心、嘔吐已經嚴重影響進食，體力變差，甚至因為進食量少、水分補充不足，導致脫水，也要盡快就醫。

●腸胃炎如何治療？

如果醫師診斷確認是急性腸胃炎，絕大多數採支持性療法或症狀治療，針對症狀給予緩解，例如止吐或抑制胃酸的藥物，可幫助胃消化或保護黏膜，減少胃酸刺激；若嚴重胃絞痛，則給予抗胃痙攣的藥物。甚至有些病人持續嘔吐，無法進食、服藥，到醫院則可以經由靜脈營養注射，維持體內水分和電解質平衡。

但如果是細菌性腸胃炎，光是症狀治療可能難以完全改善，若細菌培養發現特定細菌，應該給予抗生素治療，否則病程很可能持續惡化。

●腸胃炎期間要注意哪些事？

最重要是讓腸胃休息，並持續觀察症狀。

1. 少量進食，避免刺激性食物：吳俊穎建議，腸胃炎前幾天要少量進食、避免辛辣刺激油膩、含咖啡因、以及高糖或高脂食物。

曾屏輝進一步解釋，如果腸胃發炎又吃高蛋白食物，身體必須分泌胃酸、蛋白酶來分解蛋白，會加重腸胃負擔，使發炎情況更嚴重。他建議，盡量以醣類食物為主，例如米飯、吐司，只需咀嚼就能分解醣類，減輕腸胃負擔。除了飲食清淡，若身體狀況允許，生病期間少吃1、2餐也能讓腸胃獲得休息。

2. 補充水分，留意是否脫水、症狀持續加重：嚴重腹瀉嘔吐除了影響進食，也可能導致脫水、電解質不平衡。吳俊穎提醒，若出現口乾舌燥、呼吸脈搏加速、皮膚乾燥冰冷、尿量減少、血壓下降等，都可能是脫水現象。

另外，要特別注意高燒是否持續2天以上、腹痛加劇、血便或吐血、無法進食或喝水、頭暈、頭重腳輕、意識不清等症狀。特別是老人家或幼兒，表達能力較差，可以觀察活動和進食狀況，如果孩子突然活動力下降、反應變慢，或者老人家突然精神變很差，就要趕緊就醫。

除了補充水分，也可以買市售運動飲料加以稀釋，適量補充，維持電解質平衡，也避免甜度過高，導致腸胃更不舒服。

雖然急性腸胃炎症狀約2～3天或1週左右就會慢慢改善，但吳俊穎說，無論是病毒性或細菌性腸胃炎，症狀消失後的1、2週內，腸胃還是可能會有些微悶脹感，這是正常現象，畢竟腸胃道黏膜受傷，需要一點時間恢復。他建議，這段期間可以慢慢少量恢復正常飲食，如果不舒服，可以再避開這些食物1、2天。

另外，也可以觀察糞便形狀，如果已經呈現固定形狀，不再是水狀或糊糊黏黏，表示腸胃道已恢復的差不多。

勤洗手是預防腸胃炎的關鍵重點。(示意圖/Shutterstock)

●如何預防腸胃炎？

預防急性腸胃炎最重要還是留意個人衛生習慣，建議可以從以下幾點著手：

1. 勤洗手。尤其用餐前即如廁後應確實清洗雙手。

2. 戴口罩。引發腸胃炎的病毒可透過飛沫傳播，戴口罩除了減少飛沫接觸，也減少不自覺摸臉或摸嘴巴，降低把病菌帶進消化道的機會。

3. 避免暴飲暴食，少吃辛辣刺激食物。

4. 注意食物保鮮。尤其夏天食物容易腐敗，應注意保鮮或確實加熱後再食用。

5. 蔬果清洗乾淨。

6. 減少生食。尤其容易引起嚴重的細菌性腸胃炎，例如沙門氏菌、志賀氏菌等，只要食物高溫煮熟，就能消滅細菌，避免被吃下肚。

7. 注射疫苗。目前有幼兒輪狀病毒疫苗，對於預防輪狀病毒引起的腸胃炎也有幫助。

8. 加強腸胃炎病患衣物床單清洗。尤其是細菌性腸胃炎，病人穿過的衣物床單可以加強清潔消毒，減少傳染給他人的機會。