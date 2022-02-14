國高中生是否該延後上學議題引起討論，台灣青年民主協會今天發布新聞稿指出，延後學生上學時間，不需要翻天覆地的改變，教育部只要開放「早自習全面讓學生自由參與」，就可以讓上學時間延後到8點！

1年多前有民眾在「公共政策網路參與平台」提出「國、高中上課時間改為9時30分到17時」的提案，之後延後上學的議題就成為學生關心的焦點，不過教育部到目前仍處於綜整各方意見而未做出決定的階段，引發學生團體的不滿。

2016年修訂的「教育部主管高級中等學校學生在校作息時間規劃注意事項」就明訂每周的兩節早自習時間，應開放由學生自由選擇參與。也就是說，早在5年多前的規定，就已經開放學生每周有2天可以8點再到校。

不過台灣青年民主協會表示，當時的「教育部主管高級中等學校學生在校作息時間規劃注意事項」有兩個問題，第一是這項修法只規範「教育部主管的國立、私立高中」，很多縣市根本沒有按照教育部2天8點到校的規定。

第二個問題是，雖然「教育部主管高級中等學校學生在校作息時間規劃注意事項」把早自習時間定義為「非學習節數」，也就是就算學生不參加，學校也不能列入出缺席紀錄，更不能記警告或處罰愛校服務。

然而，台灣灣青年民主協會調查仍有76％的學校，對於早自習未到的學生仍會記警告或處以愛校（勞動）服務，這也不符合教育部現行法規要求。

台灣青年民主協會認為，在課綱、考招制度未調整的前提下，要將上學時間延後到9時30分半，對於教學現場而言相對困難，但可以先從「早自習全面讓學生自由參與」出發。

這樣做對想要早起的同學，依然可以選擇到校自習，而需要更長時間睡眠的學生，可以從過去被規定7點20分左右到校，延後到8點10分第一節上課開始時再到校，學生將可獲得多1小時的睡眠時間，這將是對師生及家長三方都具體且可行的做法。