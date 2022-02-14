央視新聞報導，昨天（2月13日）晚天，江蘇蘇州市在發熱門診就診患者和「願檢盡檢」人員中，有4人核酸檢測初篩及複核結果均呈陽性。當地政府立即發布規定，取消全市各類公眾聚集性活動，全市中小學、幼兒園暫緩開學、線下培訓機構（補習班）一律暫停、市民非必要不離開蘇州、盡量減少出行、提倡有條件者居家辦公。此外，從今天上午起，吳中區、蘇州工業園區開展全員核酸普篩。

江蘇蘇州4人檢出核酸陽性後，市、區兩級疫情防控應急處置機制立即啓動，全面開展流行病學調查、採樣檢測和隔離管控，並嚴格落實相關場所管控及環境消殺等防疫措施。對各類相關人員排查、檢測、管控及環境樣本採集檢測等工作均在全力進行中。

現將有關事項通告如下：

一、全面加強社會面管控，取消全市各類公眾聚集性活動；電影院、棋牌室、網吧、KTV、遊戲廳、酒吧等密閉場所暫時關閉。市民自覺做到少出門、不串門、不扎堆、不聚集，規範佩戴口罩。

二、全市中小學校、幼兒園暫緩開學，線下培訓機構（補習班）一律暫停。

三、線上線下藥店全面暫停「退熱、止咳、抗病毒、抗菌素」等四大類疫情監測藥品銷售。

四、全面加強公共交通管控，軌道交通、出租車（網約車）、公交車等嚴格實行測溫、查碼和規範佩戴口罩等措施。

五、如出現發熱、咳嗽等症狀，在做好個人防護前提下，不乘坐公共交通工具，及時前往就近發熱門診就診。

六、請廣大市民非必要不離開蘇州，盡量減少出行，提倡有條件者居家辦公。主動配合單位、小區封控管理措施，加強自我防護。

★江蘇蘇州吳中區 今起將開展區域核酸檢測

與此同時，江蘇省蘇州市吳中區新冠肺炎疫情聯防聯控指揮部發佈公告，根據新冠肺炎疫情防控工作需要，決定開展區域核酸檢測。檢測對象為木瀆鎮、甪直鎮、長橋街道、郭巷街道、城南街道所有居民。檢測時間為2022年2月14日7時起。

此外，自今天上午6時30分起，蘇州工業園區開展全員核酸檢測。檢測對象為園區所有居民。