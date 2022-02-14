中磊(5388)1月營收淡季不淡，創下歷史第三高以及歷年同期新高，中磊2022年營運動能持續看俏，營收可望逐季成長，只是，毛利率仍受零組件漲價影響，法人預估，中磊2022年營收將持續成長，毛利率較2021持平之下，整體營業利益率將有所提升，每股盈餘落在5~6元。

中磊1月營收為41.1億元，年增達35%、月減少18.7%，創公司同期營收新高紀錄，也為歷史第三高。

中磊對2022年展望深表樂觀，受惠於數位經濟商機及遠距新興應用大增，家用寬頻設備、商用網通設備、下世代物聯網應用及影音串流設備等需求強勁，主力產品舉凡光纖接取設備、DOCSIS 3.x Cable產品、WiFi 6/6E無線設備、5G FWA固網無線接取設備、5G小型基地台等出貨暢旺。

中磊業務轉型直攻電信商成效顯現，已為全球各大電信商重要技術夥伴，既有主力市場北美及歐洲穩健成長，東南亞、印度、拉丁美洲、東歐等新興市場電信市佔率顯著提升。中磊全球布局成功因應疫情及市場變動，透過台、菲、中三地產能彈性調度，高度滿足客戶需求，後勢成長動能可期。

中磊看好2022年固網相關產品成長動能，包括南亞、新興市場、拉丁美洲與歐洲等地區的光纖升級，及北美同軸纜線規格向DOCSIS 3.1升級都將助益營收持續向上，並看好Wi-Fi 6產品滲透率持續提高；而FWA與STB產品出貨量也將較2021年顯著增加，看好2022年營收將逐季成長，只是，毛利率仍受零組件漲價影響，營業費用也將因持續於全球持續增加人員、提高對客戶服務而增加，法人預估，中磊2022年營收將持續成長，毛利率較2021持平之下，整體營業利益率將有所提升，每股盈餘落在5~6元。