美國周日再度提出警告，稱俄羅斯可能「隨時」入侵烏克蘭，並可能為這場襲擊製造出人意表的藉口。美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）並警告一旦俄國入侵烏克蘭，首先將展開猛烈的空襲，他再次呼籲美國人立即撒離烏克蘭。

俄羅斯在烏克蘭邊境集結逾10萬大軍，儘管到目前為止華盛頓當局仍然積極尋求以外交途徑化解這場危機，但同時也一再警告俄國入侵烏克蘭已經迫在眉睫。

莫斯科當局一再否認將入侵烏克蘭，並斥責西方國家簡直「歇斯底里」。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）周一將前往基輔和莫斯科，並與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）會談，他在出發前夕呼籲俄國緩和當前局勢，並警告一旦莫斯科真的入侵烏克蘭，德國將對俄國祭出制裁。

一名德國官員表示，柏林當局並不期待這次會談會有「具體結果」，但認為外交途徑很重要。

美國國家安全顧問蘇利文已經警告俄國可能「隨時」入侵烏克蘭。

至於德國媒體上周五報導美國情報單位已通知北約成員國，俄羅斯最快可能在本周三（2月16日）進攻烏克蘭，美國官員表示，他們無法證實該報導。

蘇利文在接受CBS訪問時表示，華盛頓將繼續與世界分享其取得的訊息，以防止莫斯科有機會發動一場可能做為襲擊烏克蘭藉口的「嫁禍行動」（false flag）。他並強調美國將「保衛北約每一寸領土，我們認為俄羅斯完全理解這個信息」。

蘇利文周日接受CNN訪問時則警告，如果俄羅斯入侵烏克蘭，很可能會先以大量的導彈和炸彈展開空襲，然後再由地面部隊穿越烏克蘭邊境展開猛烈攻擊，許多平民將陷入兩軍交火。他並再次呼籲美國人立即撒離烏克蘭。

蘇利文並表示，在過去的10天，克里姆林宮已經加快在烏克蘭邊境的軍事部署，按俄羅斯目前在該地區的軍力佈局，可以「非常、非常迅速」地發起軍事行動。