男駕駛座上睡著擋道，竟是吸食彩虹菸，被依毒駕送辦。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

男駕駛座上睡著擋道 竟是吸食彩虹菸

22歲陳姓駕駛14日凌晨3點多突然將車停在桃園區民權路上，警方巡邏發現上前關切，陳男竟在駕駛座上睡著了，初查並無酒精反應，但員警機警發現他才剛抽完菸，檢視驚見是摻有二、三級毒品的彩虹菸，仍被依公共危險罪嫌送辦。

桃園警察分局景福派出所員警14日凌晨3點多巡邏時，在民權路發現一輛轎車停在路中，影響行車安全，立即上前查看，發現22歲陳姓駕駛坐在駕駛座上睡著了，但引擎仍然發動、深夜行駛大燈卻沒開。

員警將其叫醒，請他下車，關心是否身體不適，陳男迷迷糊糊連車門都不會開，下車後一度要逃跑，警追上他才表示回家途中太累睡著了，初步測試並無酒精反應，員警聞到他身上有一股煙味，問其是否有吸菸的習慣，他卻突然自爆：「我菸抽完了！」且神情變得更加緊張。

員警眼尖瞧見他駕駛座旁袋子內尚有香菸，立即請其配合將香菸取出，經檢視是摻有二、三級毒品的彩虹菸，陳男當場啞口無言，被依毒駕送辦。

男駕駛座上睡著擋道，竟是吸食彩虹菸，被依毒駕送辦。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

男駕駛座上睡著擋道，竟是吸食彩虹菸，被依毒駕送辦。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

男駕駛座上睡著擋道，竟是吸食彩虹菸，被依毒駕送辦。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

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