AM（售後維修）車燈零件廠帝寶（6605）自結，1月合併營收14.34億元、年增1.80％。業者透露，1月正值AM汽車零件市場傳統旺季，國外訂單需求強勁，然受海運塞港、晶片荒等因素影響，壓抑業績成長動能。

大億1月營收4.34億 年增2.92％
傳統旺季拉抬 堤維西1月營收年增12.32％
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