帝寶1月營收14.34億 年增1.8％ 09:292022/02/14 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 AM（售後維修）車燈零件廠帝寶（6605）自結，1月合併營收14.34億元、年增1.80％。業者透露，1月正值AM汽車零件市場傳統旺季，國外訂單需求強勁，然受海運塞港、晶片荒等因素影響，壓抑業績成長動能。 大億1月營收4.34億 年增2.92％ 傳統旺季拉抬 堤維西1月營收年增12.32％ #帝寶 #月營收 #售後維修 #車燈 #零件廠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 亞洲藏壽司1月營收2.83億元、年增8.11％ 18:512022/02/11 財經 出貨推進 金萬林1月營收年增76％創同期新高 14:542022/02/11 財經 《百貨股》疫情影響來客數 特力1月營收年減4.5％ 08:182022/02/14 財經 宏達電1月營收3.59億元、月減37.5％ 創同期新低 19:192022/02/11 財經 聖暉1月營收年增24％ 連7月改寫同期新高 16:292022/02/11 財經 陽明1月營收355.9億元創高 四因素看好今年榮景 18:302022/02/11 財經 創新高！華立1月營收年增逾24％ 首站上70億元 13:412022/02/11 財經 《其他電子》聖暉集團元月營收報喜 聖暉年增24％、朋億翻倍 08:182022/02/14 財經 五倍券帶旺銷售 聲寶、三洋電1月營收增二成 16:592022/02/11 財經 《通信網路》中磊1月營收衝歷史第3 2022拚逐季增 09:262022/02/14 財經 《類股》面板業回歸季節性需求 面板三虎1月營收轉淡 11:082022/02/12 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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