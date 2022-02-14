台股加權指數14日開低在18182.73點，權王台積電（2330）開低在640元，下跌10元，隨後持續下跌，一度跌到636元，各類指數多呈現下挫，僅航運指數及油電燃氣指數逆勢上揚，台股早盤跌幅擴大，大跌逾280點。

受到俄羅斯、烏克蘭戰情緊張帶動油價飆升，以及白宮警告晶片業者趕緊分散俄、烏關鍵原料供應鏈的衝擊，美國四大指數11日全面下殺。

道瓊工業平均指數2月11日終場下挫1.43％（503.53點）、收34738.06點，創1月28日以來收盤新低；周K線下跌1％。

那斯達克指數下挫2.78％（394.49點）、收13791.15點；周K線下跌2.18%。

費城半導體指數重挫4.83％（170.86點）、收3365.25點；周K線下跌2.54％。

第一金投顧指出，目前市場氣氛觀望，盤面開紅盤補漲一周後，將跟上國際股行情，短線上市場觀望烏克蘭，以及美國3月升息後的市場變化。

今年選股重點在於獲利一定要成長，而且要去年沒有漲過的個股較容易有行情，選股建議由業績成長強勁、且法人站在買方個股優先，目前我們看好金融、營建資產、伺服器、五G 通訊、車用電子零組件、半導體、半導體設備、解封相關、內需相關、電子標籤等產業，可從相關龍頭個股布局。

持股汰弱留強，並嚴格停損，須控制好資金水位與風險。