取自李俊俋臉書

今天是情人節，蔡英文總統帶著家裡4隻狗狗，「祝福大家都幸福！情人節快樂！」與副總統賴清德一同出訪宏都拉斯的總統府副祕書長李俊俋今天才從防疫隔離出關，他笑稱20幾天沒看到老婆了，「就放張舊照閃一下吧！」

蔡英文今天在臉書貼出她在官邸領養的4隻犬隻合照，照片中的她手中拿著寵物點心，退役導盲犬Bella、Bunny 和Maru，以及退役搜救犬樂樂，全神貫注且眼神充滿期盼的盯著蔡英文。

蔡英文表示，今天是情人節，她與家裡4隻狗狗，「祝福大家都幸福！情人節快樂！亅

李俊俋則是貼出與太座放閃的舊合照，從宏都拉斯返台後就接受隔離的他也在臉書表示，「我出關了！結束14天的隔離，今天正式出關，接下來就依衛福部指引，進行自主健康管理，繼續努力防疫」。

李俊俋故作驚訝表示，「什麼？出來第一天就是情人節？」笑稱自己根本無法安太座，「就放張舊照閃一下吧！也祝大家情人節快樂！亅還配上一張哭喪的臉，備註「20幾天沒看到老婆了」。

總統府昨晚表示，宏都拉斯特使團全員昨天完成解除隔離前的PCR檢測，結果皆為陰性，全團成員自今日凌晨解除隔離。未來7天將持續依照防疫規定，進行自主健康管理，並以居家辦公模式為原則進行，減少不必要的外出並避免群聚，而醫療團隊也將持續掌握賴副總統及特使團成員健康狀況。