苗栗地方法院少年家事庭周姓女法官，開庭時要求少年自打耳光約23下，當庭下跪、磕頭，今年1月底法官評鑑委員會認定周女違失情節重大，由司法院移送職務法庭審理，並建議免除法官職務，並不得再任用為公務員，但女法官卻被爆出，近2年曠職超過70天，甚至還有大量家暴保護令未處理，恐衍生家暴案受害危害，苗栗地院以江女法官調職，並分案給其餘法官處理，司法院恐先勒令停職。

法評會調查，女法官2020年曠職314小時，約39天;2021年也曠職30餘天，讓苗栗地院相當頭大，雖然已達記兩大過免職標準，但即使已移送法評會，還是要由職務法庭審判定讞後才可免職，因此目前女法官仍是公務員，仍可領18萬餘元月薪並住職務宿舍。

為了避免影響司法公信力，司法院目前已啟動停職程序，擬先暫停女法官職務，並再度移送法評會審議。

根據苗栗地院請求評鑑，周女審理少年保護事件，開庭時對少年稱「你自己在法官面前自己打自己的嘴巴5下，你用力的打，你去打打看」、「不夠大，再大，用力點，把他打紅」、「再來右邊、左邊、左邊」、「你跪下來跟爸爸道歉」。

周女要求少年自打耳光約23下，當庭下跪、磕頭，侵害少年人格尊嚴，以收容手段恫嚇少年參加宗教活動，以不當言詞錯誤描述少年觀護所等國家矯治、保護少年等機關，令人對國家輔助、矯正機構產生錯誤認知及恐懼。

法評會認為，周女命令少年掌摑、下跪、以言語恫嚇、性羞辱少年、以權勢逼迫少年為自己撰寫陳述書、對媒體揭露少年隱私、以權勢逼迫所轄書記官及法官助理為自己調印自律案件卷證資料等，嚴重違背法官倫理規範等規定。

法評會指出，周女擔任書記官、法官助理之上級主管，不僅濫用權勢威逼其等助自己調閱關於自律案件等私人事務之卷證，且為準備自律會答辯而恣意取消庭期，其坐領公帑高薪卻心存以私害公之態度任職，實難令全國納稅人接受。

法評會在1月底已表示，周女違失情節重大，報由司法院移送職務法庭審理，並建議免除法官職務，並不得再任用為公務員。

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