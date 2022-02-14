女星瑞莎來台發展多年，2019年取得中華民國身分證後，開心宣布自己正式成為台灣人，並將所有精力全部投入培育台灣韻律體操選手上，卻在去年遭多名家長指控而陷入「斂財風波」，讓當時正懷著第二胎的她大受打擊，所幸後來她也打起精神跳出來反擊才化解危機。而今日凌晨，瑞莎突然在社群媒體的限時動態上PO出躺在病床上的影片，嚇壞不少網友。

瑞莎今（14）日凌晨於個人IG的限時動態上PO出她獨自躺在病床上的影片。只見影片中的瑞莎手上雖打著點滴，但氣色看起來相當紅潤，搭配著輕柔的音樂感覺相當放鬆，她還不忘將鏡頭轉向一旁的醫療設備，並在另一段影片中配上文字「是不是會是一個最棒的情人節禮物，我加油」，讓人懷疑她當時應該正在手術檯上即將生產。而稍早，瑞莎身邊的親友透露，她是以自然產的方式生下第二胎，母女均安。

瑞莎近幾前雖積極投入心力培育台灣的體操韻律選手，但從去年4月開始卻陸續遭人在網路上爆料「演出沒有拿到應得的費用」、「拿著募款資金到處挖角優秀選手」等黑函，引起不小的爭議，讓瑞莎受到嚴重的打擊，隨後也跳出來反駁，指控對方言論不實並對涉嫌毀謗的4人提告。不過近日審判結果出爐，檢察官認為4人是針對可受公評之事的合理評論，未逾越言論自由範疇，依罪嫌不足因此不起訴，但瑞莎對於判決結果相當不服氣，已向高檢署聲請再議。