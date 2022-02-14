2022首都市長選戰，藍綠白如何布局備受外界關注，今天有一項最新民調結果顯示，台北市副市長黃珊珊參戰對藍委蔣萬安影響較大，當蔣萬安、衛福部長陳時中、黃珊珊三人參選時，蔣和陳差距縮小到6.1個百分點。

《ETtoday新聞雲》今公布台北市長最新民調，結果顯示，若年底由蔣萬安與陳時中兩人藍綠對決，蔣以48.6%的支持度領先陳的35.7%，目前支持度差距為12.9個百分點。若民眾黨派出黃珊珊加入戰局，其支持度為18.6%，會使蔣的部分支持者跑票，蔣支持度降至37.4%，陳支持度降至31.3%，雙方差距拉近為6.1個百分點。

另外，根據調查，若民進黨推派林佳龍出來參選，蔣萬安以49.9%的支持度勝過林佳龍的30.6%，兩人支持度差距19.3個百分點；若台北副市長黃珊珊加入戰局，蔣萬安的支持度為38.5%，林佳龍支持度為27.1%，黃珊珊的支持度為19.7%，顯示黃珊珊加入戰局對蔣萬安的支持度具有較大影響。

蔣萬安和林佳龍對決民調。（圖片由《ETtoday新聞雲》提供）

蔣萬安、林佳龍和黃珊珊三腳督民調。（圖片由《ETtoday新聞雲》提供）

若民進黨推派蕭美琴參選，蔣萬安仍以49.9%的支持度大贏蕭美琴的31.3%，兩人支持度差距18.6個百分點。若黃珊珊加入戰局，其支持度為18.5%，蔣萬安的支持度則為38.8%，蕭美琴的支持度為27.7%，顯示黃珊珊加入戰局同樣對蔣萬安的支持度較有影響。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心於2022年2月8日至10日進行調查，成功訪問1628位年滿20歲以上的台北市民，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.43%。

蕭美琴對戰蔣萬安民調。（圖片由《ETtoday新聞雲》提供）