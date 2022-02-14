許多求職者都會趁年後跳槽換工作，期許自己有個新開始，在職涯發展的道路上，你是否也曾煩惱過是否該轉職，嘗試另一份新工作，可能會有更好的薪資成長與職場前景呢？今天網路溫度計就帶您來看看，近一年網友討論轉職話題時，前五名的熱門職業有哪些，不妨當做日後求職參考！

1.業務銷售（年聲量567筆）

在選擇轉職時，除了未來發展性與學習成長，更實際面的「薪資增幅」肯定是許多許多人的挑選關鍵，因此可以抽成的業務銷售職位，讓許多上班族心動，但薪水表現靠個人努力，不再領固定死薪水，也能走出辦公室開拓人脈，雖然肯定會有辛苦的一面，但現在有許多業務職缺，為延攬優秀人才，也祭出完善制度與薪資獎勵，讓求職者安心。

像是房仲業者信義房屋，就針對業務菁英推出「前半年保障月薪 5 萬」，同時提供師徒制完整教育訓練，即使試用期過後想離職者，也大方發出 5 萬轉職金，鼓勵每個人都能嘗試站上業務舞台。

2.代購業者（年聲量319筆）

在這幾年的疫情影響下，許多實體店面業者都大受影響，網路購物需求暴增，在家逛網拍成為一種新紓壓方式，民眾對網購操作更加熟悉，也讓越來越多人思考，與其當個買家，不如嘗試成為賣家，做個全職的代購業者，且隨著疫情衝擊，許多批發商缺少實體客戶，也轉往網路發展，因此批貨也不再這麼困難，選物店、個人商場興起，人人都可以是賣家，讓代購業者成為許多網友轉職的考量。

3.直播主（年聲量315筆）

疫情出不了國，每個人關在家，該去哪裡找樂子？網路娛樂產業爆發，相較串流平台、遊戲產業，網路直播平台門檻相對比較平易近人，只要懂得跟網友互動，幽默不怕尬聊，架好手機人人都是直播主，且收入來源除了網友「抖內」，現在也發展出「帶貨」內容，搭配網購興起，在直播間介紹商品，發揮個人魅力衝高買氣，獲利可以非常驚人，不少藝人也在疫情間轉當直播主，利用名氣吸引粉絲，素人只要人設夠鮮明，也有許多成功案例，是許多轉職討論中的熱門職缺。

4.工程師（年聲量253筆）

隨著網路時代來臨，數位轉型已經是現今風潮，該怎麼把內容創建在網路世界中，就有賴於工程師的專業，除了前後端工程師，加上近期元宇宙話題掀起，AI人工智慧人才的需求也大幅增加，凡是「工程師」相關職位都相當熱門，就有不少網友也選擇自學程式語言，決心轉職的案例，另外半導體業的工程師，在台積電護國神山的影響下，不管是薪資還是社會地位，也時常是相關行業的網友心中目標。

5.數據資料分析師（年聲量242筆）

企業數位化若不只要做到，想要做得更好，必須透過數據分析，打中消費者痛點精準行銷，這時候就需要數據資料分析師，去解讀使用者在網站上的點擊行爲跟路徑，整理並分析出可以優化的地方，將數字資料視覺化，在公司營運決策中扮演重要的角色，尤其在電商零售業、金融科技與廣告業中特別盛行，在1111人力網公告的薪資公秤中，新人起薪就約4萬起，吸引不少求職者目光。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021/02/07 - 2022/02/06。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『年後轉職職業』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。