為維護幼兒乘車安全，教育部推動「補助辦理公私立幼兒園汰換暨新購幼童專用車要點」，補助幼兒園每輛購車費用4成、約36萬元。根據統計，從2019年到今年111年1月，教育部累計補助幼童專用車1402輛，補助經費達4億9007萬餘元。

依據《幼兒教育及照顧法》規定，幼兒園接送幼兒，應使用經過直轄市、縣(市)政府核准的幼童專用車輛，且車齡不得超過出廠10年。目前全國幼童專用車約3800餘輛，每年屆齡車輛平均約300輛至400輛。

教育部國教署自2019年8月起補助汰換幼童專用車199輛，2020年補助汰換暨新購409輛，2021年359輛，今年共受理20個縣市提出435輛補助申請。補助措施執行至今第4年，補助車輛逾千輛。

教育部國教署說，幼童專用車載運對象為自我保護能力較不足的幼兒，每一家幼兒園都應主動檢視車齡及安全性，確保車況良好並符合法規規定。國教署將持續促請各地方政府不定期到幼兒園檢查車輛使用情形，且與監理及警察機關稽查人員合作，至園所周邊實施聯合稽查、加強路邊攔檢，積極督導幼兒園使用合格車輛載運幼兒。