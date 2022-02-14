玉山群峰飄雪 北峰積雪0.7公分 10:102022/02/14 中時 廖志晃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 玉山群峰再飄雪，北峰積雪0.7公分。（玉山氣象站提供／廖志晃南投傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 玉山群峰再飄雪，北峰積雪0.7公分。（玉山氣象站提供／廖志晃南投傳真） 玉山群峰再飄雪，北峰積雪0.7公分。（玉山氣象站提供／廖志晃南投傳真） 玉山群峰再飄雪，北峰積雪0.7公分。（玉山氣象站提供／廖志晃南投傳真） 低溫加上水氣充足，玉群峰14日早上6點5分降雪，持續50分鐘，玉山氣象站積雪0.7公分；玉山國家公園管理處排雲山莊人員，持續加強雪地登山安全宣導。 玉管處表示，位於塔塔加鞍部的排雲登山服務中心，早上7點時氣溫6度，陰天；攀登玉山主峰前哨站排雲山莊，早上7點時氣溫2度，沒有下雪。 位於玉山北峰頂的玉山氣象站，早上6點5分觀測玉山群峰開始降雪，於6點55分停降，積雪0.7公分，氣溫0.7度，陰天。 明回暖2地有雨 下波鋒面來得巧 情人節有望下雪 把握上午好天氣 今早回暖晚間氣溫驟降 越晚降雨越明顯 #積雪 #7公分 #玉山群峰 #6點 #氣溫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 明起氣溫降 初五清晨北部最低下探13度 11:032022/02/02 生活 過年頭尾溼冷 走春把握初一初二 04:102022/01/29 社會新聞 美股慘跌526點 台股靠兩大咖拉指數 擋得住元宵變盤？ 18:422022/02/11 財經 人民幣在岸價開盤升46點 中間價跌84點 10:392022/02/09 財經 好天氣連3天！周日晚變天探10度 最冷時間曝 08:012022/02/11 生活 玉山情人節下雪了！銀白世界好夢幻 08:552022/02/14 生活 初四水氣減 中南部地區有望見到陽光 15:532022/02/01 生活 初二車流最高峰 下午景點恐塞爆 04:102022/02/02 焦點要聞 鋒面通過今轉冷 春節兩波強冷空氣 可能下探10度 09:052022/01/29 生活 初一起氣溫回升、雨量偏多 氣象局曝下波最冷時間點 11:002022/02/01 生活 京站台北店再有確診足跡 今晚6點起閉館清消 18:012022/01/30 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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