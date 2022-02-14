玉山群峰再飄雪，北峰積雪0.7公分。（玉山氣象站提供／廖志晃南投傳真）
玉山群峰再飄雪，北峰積雪0.7公分。（玉山氣象站提供／廖志晃南投傳真）
玉山群峰再飄雪，北峰積雪0.7公分。（玉山氣象站提供／廖志晃南投傳真）
玉山群峰再飄雪，北峰積雪0.7公分。（玉山氣象站提供／廖志晃南投傳真）
玉山群峰再飄雪，北峰積雪0.7公分。（玉山氣象站提供／廖志晃南投傳真）
玉山群峰再飄雪，北峰積雪0.7公分。（玉山氣象站提供／廖志晃南投傳真）

低溫加上水氣充足，玉群峰14日早上6點5分降雪，持續50分鐘，玉山氣象站積雪0.7公分；玉山國家公園管理處排雲山莊人員，持續加強雪地登山安全宣導。

玉管處表示，位於塔塔加鞍部的排雲登山服務中心，早上7點時氣溫6度，陰天；攀登玉山主峰前哨站排雲山莊，早上7點時氣溫2度，沒有下雪。

位於玉山北峰頂的玉山氣象站，早上6點5分觀測玉山群峰開始降雪，於6點55分停降，積雪0.7公分，氣溫0.7度，陰天。

明回暖2地有雨 下波鋒面來得巧 情人節有望下雪
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