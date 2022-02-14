大陸上市公司金字火腿傳出有員工擅自操作期貨，虧掉公司5510萬人民幣（約新台幣2.4億）的離譜事件，不過眾人沒想到的是，該名員工僅花3天就償還相關虧損，最主要原因在於他是持有公司3%股份的大股東施雄飈的女婿。

新浪財經報導，去年9月大陸生豬期貨指數下跌，且在16日從14172點慘摔至13798點，該名期貨交易員擔心金字火腿持倉合約發生強制平倉的風險，因此在未經過同意的狀況下，擅自賣出902筆生豬合約，試圖用更低的價格重新建倉，沒想到最終導致公司虧損人民幣5510萬元。

該交易員眼見紙包不住火，只好將此事回報上級，並承諾將在9月27日左右賠償公司損失，最終他在30日將所有帳款匯至公司帳戶，只花3天就籌到鉅額現金引發市場熱烈討論。

對此，金字火腿回應，該筆賠償金的來源主要是來自交易員及其岳父施雄飈本身及自籌的資金，施雄飈是持有金字火腿3.45%的股份的自然人股東，同時也是公司前實際控制人施延軍的哥哥，與公司淵源相當深厚。

金字火腿表示，施雄飈是基於岳父身分協助該交易員籌賠償金，並非使用股東身分，因此並不構成違規交易，公司也會將此筆收入列為業外收入，並沒出現調整公司利潤的狀況。