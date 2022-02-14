前交通部長林佳龍。（資料照/王英豪攝）

衛福部長陳時中（中）。（資料照/季志翔攝）

年底台北市長選戰，國民黨目前呼聲最高者是立委蔣萬安，而民進黨最新傳出除衛福部長陳時中、前交通部長林佳龍也有意參選，且後者民調僅差陳時中一點點，陳時中民調更有下降趨勢。民眾黨則是力挺台北市副市長黃珊珊參選。根據一項今天公布的最新民調則顯示，若由蔣與陳時中兩人藍綠對決，蔣以48.6%的支持度領先陳時中的35.7%；若是由林佳龍與蔣兩人藍綠對決，蔣仍以49.9%的支持度勝過林佳龍的30.6%。

《ETtoday新聞雲》今公布上述最新民調，該民調是於8日至10日針對20歲以上的台北市民進行市長人選調查。結果顯示，若年底由蔣萬安與陳時中兩人藍綠對決，蔣以48.6%的支持度領先陳的35.7%，目前支持度差距為12.9個百分點。若民眾黨派出黃珊珊加入戰局，其支持度為18.6%，會使蔣的部分支持者跑票，蔣支持度降至37.4%，陳支持度降至31.3%，雙方差距拉近為6.1個百分點。

蔣萬安、陳時中、黃珊珊對比支持度。(《ETtoday新聞雲》民調中心提供)

若民進黨是由林佳龍與蔣萬安兩人藍綠對決，蔣仍以49.9%的支持度勝過林的30.6%，兩人支持度差距19.3個百分點。若黃珊珊加入戰局，其支持度為19.7%，也是會使蔣的部分支持者跑票，蔣支持度降至38.5%，林佳龍支持度降至27.1%，兩人差距拉近至11.4個百分點。若民進黨是由蕭美琴與蔣萬安兩人藍綠對決，蔣仍以49.9%的支持度勝過蕭的31.3%，兩人支持度差距18.6%個百分點。若黃珊珊加入戰局，其支持度為18.5%，同樣會使蔣的部分支持者跑票，蔣支持度降至38.8%，蕭支持度降至27.7%，兩人差距拉近至11.1個百分點。由以上結果可知，蕭美琴在調查中也獲得不錯的支持度，三人都有與蔣萬安一戰的能力。

蔣萬安、林佳龍、黃珊珊對比支持度。(《ETtoday新聞雲》民調中心提供)

該民調也指出，若民進黨派陳時中代表出馬，在三腳督的戰況下，陳時中因民進黨在四大公投勝利後聲勢、支持度止跌回升，而黃珊珊因近期抗疫表現頻上火線發言，獲得不少媒體版面聲量，支持度持續增溫的現象，影響到蔣萬安領先陳時中幅度已掉到個位數。

該民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫，調查方法是以「手機簡訊」進行，以台北市年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查回收有效樣本數為1628份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.43%。

另外，根據《ETtoday新聞雲》13日報導，據了解，綠營內部在去年12月中旬、今年1月底針對台北市長人選進行民調，結果揭露，陳時中的支持度出現下滑狀況，且林佳龍的支持度不輸陳時中，而若戰局「三咖督」，林雖微幅落後陳，但都在誤差範圍內。