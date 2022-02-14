國產建材（2504）14日指出，處分高雄悅誠廣場的持份土地23.5億元，已經在1月入帳，貢獻今年獲利高達16.12億元，換算成每股盈餘（EPS）大約達1.37元。

在預拌混凝土本業上，國產指出，1月國內混凝土出貨量突破62.7萬立方米，國內銷售金額高達15.85億元，創歷年單月新高紀錄。

對於2022年的營運，國產建材指出，集團針對全台科技建廠、前瞻建設，以及帶來區域蓬勃發展的房建商機，已經展開新年度的策略佈局，不僅在南部購地籌辦新廠、增設預拌生產線，也持續壯大ALC輕質磚等全建材集團的產品佈局，預估隨著佈局發酵，將可持續挹注集團再創營運高峰。

由於營建景氣暢旺，不僅有前瞻基礎與科技建廠的加持，還有去年房建市場，核發的住宅建築執照達到17萬戶、創下近27年最高紀錄，其開工戶數也連續兩年都站上13萬戶的高檔紀錄。而且加上去年下半年928房市檔期開出的紅盤後，全年推案量也達到了1.7兆元，創下近七年的新高紀錄。國產指出，在需求維持高檔不墜的情況下，國產建材的混凝土出貨不僅有大量，還更將拉抬高單價混凝土的出貨與獲利程度。預期今年的出貨量可達700萬立方米。