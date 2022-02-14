最綠情人節？1名網友大學時已做結紮，但未跟現任女友提及，日前他與女友提前慶祝情人節，當晚轟轟烈烈地大戰一番，事後女友躺在他的胸膛說「之後一陣子不能這麼狂野了，因為你要當爸爸了」，令他感到掙扎崩潰；其他網友則一面倒認為即使結紮仍有機率成功受孕，要原PO不該先懷疑女友。

該網友在「爆料公社－匿名公社」發文表示，他大學時因為意外讓當時女友懷孕，因此決定做結紮，如今他與現任女友已交往半年，2人性行為不是戴保險套，就是不射精在女方體內，他沒有特別提已經結紮，打算以後若有結婚打算再公開，日前2人提早慶祝情人節，當天他與女友大戰一番。

網友大學時已結紮，但未跟現任女友提及，日前女友對他說「之後一陣子不能這麼狂野了，因為你要當爸爸了」，令他感到掙扎崩潰。（翻攝自「爆料公社－匿名公社」）

該網友說，「晚上她還準備了情趣衣物，過完浪漫狂野的情人夜」，而女友之後躺在他的胸膛對他說「射完這次，之後就一陣子不能這麼狂野了，因為你要當爸爸了」，他聽完腦筋一片空白，事後內心相當煎熬，因為他相當愛女友，可是女友的孩子終究不是他的，他因此發文問網友意見。

其他網友則說就算結紮仍有機率會成功受精，「建議做個檢查，男生結紮後又有小孩的還是有」、「我家老三是裝避孕器後有的、老四是結紮後有的，長得跟爸爸一模一樣，真的建議你要做檢查」、「結紮不一定不會懷孕，驗看看才知道，不要因此誤會了你女友」。