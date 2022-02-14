一名網友表示，台灣汽機車的車牌號碼，皆是使用英文加數字，但注音符號是台灣特有的符號，排列組合更廣，好奇「為何不用注音當車牌？」貼文曝光後，有網友解答，因為編碼要編注音會很麻煩，再加上有些注音的發音相似，容易造成混淆，相較之下用英文比較容易辨別。

原PO日前於PTT車板指出，注音符號ㄅㄆㄇ是台灣獨有的，排列組合比英文還要更多、更廣，還能凸顯台灣的特色，好奇問為什麼車牌要用英文，不用注音？

疑問曝光後，引發鄉民熱烈迴響，「這麼說，韓國也是有韓文字母的車牌」、「泰國的車牌上，也有泰文耶」、「日本是不是也有片假名車牌？」、「支持連署注音車牌+1」、「以前火車車廂編號就有注音」、「以前車牌上就有縣市名稱，後來拿掉了」。

留言中不少網友持反對意見，「有些編碼要編注音會很麻煩」、「編輯器不好寫吧」、「他人在電話中問車牌時，ㄔㄘㄥㄣ這種很容易搞混」、「會有外國人看啊，注音怎麼國際化」、「等開放『4』也不夠用再說吧，台灣車沒這麼多」、「ㄊㄇㄉ-0678這種車牌會比較好嗎？」

事實上，公路總局在2012年12月就推出新型汽機車號牌，前3碼為英文、後4碼為數字，並在英文前面去除和數字相像的「O」及「I」，另外，和死諧音的「4」也不會使用在車牌號碼中。