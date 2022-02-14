中華電信台北營運處前工程師蔡政峰，涉嫌虛設7件幽靈標案，與廠商台灣風光公司實際負責人林俊呈合謀，以向上游廠商收遠期匯票、對下游廠商預付工程款方式，詐取中華電信2700多萬元工程款，事後造成中華電信損失1500多萬。台北地檢署14日依違反《證交法》非常規交易罪、《刑法》偽造文書、詐欺罪起訴蔡、林2人。

起訴指出，蔡男2015年3月以岳母名義投資林男公司200萬元，並擔任公司董事，自2015年3月至2016年3月間，違反中華電信公司規定，涉嫌與發包台電風力機設備採購案的上游廠商台灣風光公司合謀，以「假交易、真放貸」的「過水交易」合作方勾結，以中華電信名義當幌子虛設多起幽靈標案，承攬台灣風光發包金額2751萬多元7件工程後，再轉手發包給下游工程公司。

2家下游包商收取中華電信工程款後，沒實際施作工程，部分工程款還回流至最上游的台灣風光，已支付部分工程款給下游承包商的中華電信，卻只從上游的台灣風光手中，拿到未到期的遠期匯票。而這些遠期匯款僅部分兌現，大部分屆期跳票，事後台灣風光公司週轉不靈，積欠餘款1570萬多元，致中華電信台北營運處遭受損失。