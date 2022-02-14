在註冊制穩步推進背景下，大陸實體經濟直接融資需求旺盛。據Wind資料統計，剔除終止審查與終止註冊的申報項目，目前有867家企業正在A股排隊IPO，還有2149家企業處於IPO輔導狀態。

據《上海證券報》報導，上周（2月7日至2月11日）已經有25家A股IPO在審企業更新審核進展，另有9家企業上市輔導備案獲受理。同期，券商投行部門也開啟了全國出差模式。

據統計，在867家IPO在審的企業中，深圳創業板占比近半，數量達到411家。此外，上證主板、深證主板、科創板在審企業均超過100家，北交所在審企業有72家。

其中，633家企業採取註冊制上市，占比超過七成。分行業來看，電子設備、生物醫藥、軟體等行業募資金額居前。

從券商來看，「三中一華」佔據絕對優勢，其中超過100家企業的保薦機構是中信證券，緊隨其後的券商是中信建投、中金公司、華泰證券。

上海某投行總經理預計，今年上交所、深交所IPO數量與融資額都將穩中有升，北交所也將不斷擴容，市場規模和流動性都會大幅提升，這將為券商增量業務打開空間。