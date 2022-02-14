聯詠(3034)2021年營運大好，每股大賺逾6股本，4家外資也在法說後紛紛出具最新報告，呈現3好1壞，目標價最高為美系外資的623元，但卻有一家美系外資維持313元目標價、減碼評等，兩者目標價差距高達一倍。

美系外資表示，去年第四季營收為365.42億元，季減少4.7%、年增加62.75%，造成營收季減少的主要原因是SoC(系統單晶片)產品季節性調節所致，單季每股盈餘17.97元，符合預期，毛利率為51.5%，優於財測預期，庫存天數由67天增加到71天， 但仍然是一個健康的水平。

美系外資表示，聯詠預估第一季SoC(系統單晶片)、SDDI(小型面板驅動IC)營收將出現季度持平到微幅成長，LDDI(大型面板驅動IC)連續下降。總體來說，聯詠預估消費型PC的需求逐步減緩，但商用/遊戲的需求良好，且車用產品也穩定成長，至於智慧型手機，儘管目前需放緩，但預計3月後有許多新機推出，仍可以樂觀看待。維持聯詠目標價313元、評等減碼。

另一家美系外資表示，展望2022年全年，相信聯詠有能力應對不斷增長的市場需求，將在顯示驅動IC市場維持領先地位，且隨著升級趨勢，OLED滲透率將持續提高，總體來說，預計在晶圓產能緊張下，將有利於聯詠毛利率持穩高檔，預估其今年毛利率將持穩在48.6%高水準，故給予聯詠目標價623元、評等買進。

日系外資表示，聯詠去年第四季、去年營運表現亮眼，展望2022年，聯詠也看好依舊是好的一年，且會回到疫情前的季節性週期，故維持聯詠目標價600元、評等買進。

亞系外資表示，儘管終端市場疲軟，但由於半成品需求仍好，故聯詠預計第一季營相較去年第四季減少2%至季增1%。有鑑於晶圓供給持續緊張，聯詠可將成本轉嫁與客戶，目前看到強勁的訂單能見度，包括OLED驅動IC及汽車相關銷售將增長，將聯詠目標價由470元調升到515元、評等維持持有。