導演圤智雨先前爆料女優祕辛及替鄧佳華拍攝第一部AV而受關注，他曾澄清自己也是廣告導演以避免日後被定型，導演圤智昨（13）日直指本土AV女優有7大罪，才讓他覺得不能當女優經紀人。

圤智雨除了是AV導演外也拍廣告同時身兼網紅經紀人，就有人問他爲什麼不當女優經紀人，其實是有原因的，原因就出在女優身上，本土女優到底都有哪些問題呢？他指出許多本土女優有「7大罪」，如有毒癮、很難搞、沒有職業道德、男友狗、動不動就受傷、不願意經營自己、搞刺青等，但也強調所講的非所有人，但絕對是大部份了。

圤智雨解釋7大罪的狀況，「毒癮，有藥癮玩很大的佔多數，所以今天講過的下一秒就忘，藥癮來時脾氣也不怎樣」、「都很難搞，無法跟正常人一樣溝通，保護傘很重，喜歡推卸責任」、「沒有職業道德，合約可以不遵守，跨線是常態，下一秒有出更高薪水的，可馬上不鳥合約，不想做就消失」、「男友狗，多數另一半的話是全部，另一半賣掉她們也可以」、「動不動就受傷，被家暴，或自虐是常態」、「不願意經營自己，她們認為紅不重要，錢比較重要，但她們不知，經營自己可賺更多」、「刺青，都不懂刺那麼多幹嘛，很本土啦，但觀眾都喜歡清純感呀」等，提醒有意投身當AV女優經紀人的人要注意。

對此，網友也提出看法「刺青才會性開放阿 一種反傳統心理」、「刺青有的很讚，有的跟鬼畫符一樣」、「罪藥不得」、「要當女優去日本比較好發展啦」、「以觀眾立場，第七點真的….不ok。清純感很重要」、「讓我想到某位XX華好像也符合2.3.5項（簽合約說跑就跑，不讓他虧妹就認為自己受限制不高興」、「台灣AV 發展還有很長的路要走」這也讓圤智雨回應「五年內很慘」。

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