蘋果供應鏈巨頭立訊精密今（14日）公布一份《2月13日投資者關係活動記錄表》中披露，公司並不造車，而是協同奇瑞開拓整車ODM（原始設計製造商）模式，合資公司業務上將由奇瑞主導。

據澎湃新聞報導，在披露的資料中，立訊精密表示，目前，ODM業務已有比較明確的落地專案，大約在未來12-18個月陸續投產。至於合資公司主要目標業務，預計將是國外傳統品牌車企的業務及大陸國內新SmartEV品牌業務。

立訊精密並稱，本次與奇瑞的戰略合作，是協同奇瑞開拓另一個新產業——為別人造好車，即整車 ODM 模式。一直以來，該公司在汽車領域都是以成為業內領先的 Tier1 廠商為核心目標，也一直在尋找能夠鍛煉自身 Tier1 核心零部件能力的平台。業務上，奇瑞擅長整車業務，合資公司將由奇瑞主導，立訊精密將在業務、客戶等方面進行協同。

11日晚間，立訊精密發布公告稱，公司與奇瑞新能源汽車股份有限公司擬共同組建合資公司，專業從事新能源汽車的整車研發及製造。另外，公司控股股東立訊有限擬人民幣100.54億元購買青島五道口持有的奇瑞相關股權。受大量機構調研影響，立訊精密今（14日）早盤股價開高近2％。