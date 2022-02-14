湖人前役雖然打了敗仗，但他們只以兩分差距輸給勇士，即使輸球也沒有太難受，詹姆斯（LeBron James）賽後甚至說「感覺很好」。韋斯布魯克（Russell Westbrook）13投7中1失誤，全隊41%外線命中率。看起來只差詹姆斯最後一刻罰球沒進，不然就有機會贏了。

總教練佛格（Frank Vogel）說：「很失望我們沒贏，但我看到了很多良好的徵兆。」他認為本季跌跌撞撞的湖人，現在的情況看來有好轉，湖人最後幾分鐘還領先6分，只是運氣不好被追上。

前3節詹姆斯依舊勇猛，但是第4節他10投1中，發生3次失誤，沒有送出任何助攻。總教練佛格認為是裁判有點問題，有幾球詹姆斯被犯規也未響起哨音，詹姆斯則是坦承自己沒打好。

美媒CBS指出，湖人的現況反而令人擔憂，因為他們在陣容較完整的局面下還是過於依賴詹姆斯。在韋斯布魯克發揮正常、戴維斯（Anthony Davis）也沒受傷的情況下，只要詹姆斯打得不順就沒辦法贏。而且詹姆斯累了，另外兩位主將卻沒辦法幫詹姆斯分攤壓力，因此「過於依賴詹姆斯將可能成為湖人的罩門。」

本月交易大限結束之後，總教練佛格表示大家都重新打起精神，調整心態去追求勝利，「這是我們季初組成的隊伍，我們相信這支隊伍。」