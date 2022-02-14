網紅YouTuber「Celine & Cynthia」近日號召粉絲，前往新竹霞喀羅古道淨山，並將過程拍成影片，卻被網友發現他們撿光日治時期遺留下來的酒瓶，將歷史文物當成垃圾丟掉的舉動，引爆各界怒火。對此，Celine和Cynthia昨（13日）深夜發出道歉聲明，並將影片下架。

Celine和Cynthia在聲明中提到，在馬鞍駐在所撿拾酒瓶之後，因為人力有限的關係，「養老文化生態發展協會」協助清運垃圾，並在丟棄前檢查了所有垃圾和文物，至於那天帶下山的10幾個酒瓶中，發現有幾個確實是日治時期的酒瓶，如今已經全數放回馬鞍駐在所。

Celine和Cynthia說，因為愛山林，才會號召這次的淨山活動，希望能身體力行保護大自然，「然而這次我們卻忽略掉我們選擇的地點具有重要的歷史意義以及不可取代性，有些遺留在山裡的物品是許久以前人類活動痕跡的證據，且具有考古研究意義。」

除了對於犯下這樣的過錯感到抱歉，他們承諾未來進行任何活動前會更確實做好功課。最後兩人也附上照片，證明協會已經將日治時期酒瓶放回原處。