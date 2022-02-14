2022縣市長選舉年底登場，最新民調顯示台北市長不論綠營派誰出戰都贏不過國民黨立委蔣萬安，就算加上台北市副市長黃珊珊重演「三腳督」局面，蔣萬安民調仍居第一；而在民進黨黨內3人互比中，雖然由衛福部長陳時中出線，但卻有38.5％的民眾選擇「都不支持」。

據《ETtoday新聞雲》今（14）日公布的最新民調顯示，不論民進黨推派陳時中、前交通部長林佳龍或是駐美代表蕭美琴參選台北市長，對上蔣萬安時都輸；蔣萬安不論對上這三人中哪一人，支持度都有48％、49％，而陳時中支持度僅有35.7％、蕭美琴支持度31.3％，林佳龍支持度為30.6％。

而若黃珊珊加入戰局形成「三腳督」，蔣萬安支持度雖然明顯降低，但仍以37.4％排在首位，綠營3人中則是陳時中的支持度31.3％最高，僅輸蔣萬安6.1％。

除此之外，該份民調也針對民進黨3人黨內互打進行調查，結果顯示陳時中最受到民眾力挺，支持度有24％，蕭美琴與林佳龍的支持度都僅有12.2％，不過在同個調查問題中，選擇「都不支持」的民眾高達38.5％，才是真正的「無冕之王」。