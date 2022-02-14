在加拿大警方驅逐了抗議新冠防疫措施的示威群眾後，美國政府高層宣布，這條北美最繁忙的貿易通道周日恢復通車，結束歷時6天的「塞橋」問題。

依據上周五法院裁示，加拿大警方在周日逮捕了數十名示威抗議者，並驅逐了連日來佔據「大使橋」的抗議者與車輛。大使橋連結加拿大安大略省溫莎市和美國密西根州底特律市，占美加所有商品貿易額高達25%，可說是兩國貿易命脈。

溫莎市市長Drew Dilkens在推特上表示：「今天，我們在大使橋上的國家經濟危機已經結束」。

這次的「塞橋」導致底特律的汽車製造商供應鏈中斷，美國最大汽車製造商通用和福特，以及美國銷量排名第一的日本豐田汽車都不得不暫時減停產因應。

根據美加貿易數據，每年通過大使橋的貿易額超過6000億美元，溫莎市市長Dilkens日前表示，每天平均有8000～10000輛卡車通過大使橋，運輸貨物的價值達到4億美元。

這表示，大使橋每塞住一天，兩國貿易就損失4億美元。

白宮國土安全顧問Liz Sherwood-Randall周日發出聲明表示，加拿大當局將在完成必要安檢之後，於今天重新開放大使橋。美國已準備好隨時支援我們的加拿大夥伴，以確保商業自由流動恢復正常。

這場扼殺雙邊貿易的抗議活動已經蔓延到三個美加邊境口岸，除了溫莎市的大使橋，還有加拿大艾伯塔省和曼尼托巴省。根據財經數據公司IHS Markit調查，截至目前為止，僅就汽車產業而言，這次大使橋遭阻斷所造成的損失，估計就高達8.5億美元。