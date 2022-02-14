連鎖餐飲集團八方雲集(2753)受惠積極展店及開出新品牌帶動，2022年1月合併營收續「雙升」創高。展望2022年，集團將持續拓增「梁社漢排骨」門市、「丹堤咖啡」啟動轉型展店，並預計今年進軍美國、於加州開出首間多品牌複合式門市，持續增添營運成長動能。

八方雲集公布2022年1月自結合併營收5.45億元，較去年12月5.36億元成長1.79％、較去年同期4.93億元成長達10.54％，連2月改寫新高。八方雲集今（14）日不畏大盤重挫逾300點，股價開高小漲0.78％至128.5元後持穩盤上，表現優於大盤。

八方雲集1月營收再度創高，主要受惠旗下「梁社漢排骨」持續積極展店，截至1月底達155家，較去年增加達77家。同時，集團在台灣第4個品牌「珍芳蔬食」去年底開出首店，亦增添營運成長動能。

展望今年，八方雲集將持續多角化布局，「梁社漢排骨」將持續積極展店、規畫今年新展70家門市，「丹堤咖啡」亦啟動轉型計畫，規畫新展10家全新二代店、既有門市展開改裝，同時調整產品組合，並評估導入集團其他品牌店內，以拓展更多年輕客群、提高市場能見度。

海外方面，八方雲集在香港推出的「百芳池上便當」及「八方台式麵屋」品牌將持續拓店，集團並規畫插旗美國及日本市場，預計今年將在美國加州開出首家門市，將是融合「八方雲集」、「梁社漢排骨」及「丹堤咖啡」的多品牌複合型店鋪。