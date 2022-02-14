依依首曬納豆病床照 曝他最新近況：陪你走完這條路

知名藝人納豆（林郁智）今年1月25日因感到頭痛不舒服，在女友依依的陪伴下一同前往醫院檢查，不料檢查結果卻診斷出腦壓過高以及出血現象，因此在醫生建議下，納豆只好緊急接受手術，並留在醫院休養及觀察，讓眾人相當擔心。而依依近日在臉書上也曝光了納豆最新的情況，再度引起關注。

在納豆住院多日後，依依今（14）日稍早也在臉書粉絲團上曬出納豆的病床照，表示「這陣子，讓許多人擔心了，真的很不好意思。但很感謝的是，我們也收到很多人的關心」，接著透露「豆很辛苦的撐過了最難熬的時間，他讓我們每個人都充滿希望，所以我也會加油，除了繼續陪著你走完這條路之外，我會當一個不讓你擔心女朋友」，照片中的依依也緊緊牽著納豆的手，讓不少人相當感動。

網友們紛紛留言「納豆加油！早日康復」、「大家為你集氣，一定會越來越好」、「太好了~謝謝妳報平安~希望納豆早日康復！希望妳們越來越好！一切順利！早日回家」、「祝福你們,為彼此加油,鼓勵,你們是正能量的代表」。

事實上，納豆自從入院接受腦部引流手術後，曾不時傳出情況惡化等不實的消息，讓許多人相當擔心他的病況，女友依依及經紀公司則趕緊在臉書上發出聲明，表示「手術過程順利，目前正在醫院休養中，並無生命危險」，文中也強調「納豆不想讓各方好友擔心，因此特別交代希望能低調進行手術，因正在恢復期中，暫不能對外聯繫，也請各位給予納豆休養的空間」，才讓粉絲們鬆了一口氣。