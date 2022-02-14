浪漫情人節是愛侶們表達情意的重要日子，許多人費盡心思要討情人歡心，感動之餘難免激情上身。不過泌尿科醫師提醒，像情人節這類節日過後，門診總會暴增急性泌尿道感染的病例，如果沒有好好處理，細菌可能擴散到身體其他部位造成敗血症，嚴重時恐引發生命危險。

由於女性因尿道較短，僅3-4公分，且尿道開口接近陰道及肛門，所以比男性更容易尿路感染，女性發生機率是男性3倍多。當尿道發炎時，排尿時會出現刺痛、灼熱感、血尿、頻尿等症狀，其中女性還容易合併有膀胱炎，只要尿道一受感染，很快就會逆行蔓延到膀胱，幾乎都是同時表現了尿道和膀胱的症狀。

尿道感染發炎好困擾！ 營養師推「1水果」助舒緩排壞菌 。(影音來源/中時新聞網林荷玉製作)

●急性發炎期 喝咖啡助排尿緩解？營養師揭正解

當泌尿道急性發炎時，除了遵照醫囑服用藥物之外，更需要補充水分，不要因為排尿會痛而憋尿。也有許多人認為，咖啡因利尿，因此以為在發炎期喝咖啡、茶飲有助排尿。

對此，營養師高敏敏指出，雖然咖啡因的確利尿，但也可能帶走體內過多水分，反而讓尿量不足，增加細菌在泌尿道停留的機會。高敏敏建議，發炎期間最好的飲品就是「水」，足量水分是排除細菌的重要關鍵。

(資料來源/營養師高敏敏)

●蔓越莓富含前花青素 降低感染風險

許多人都聽說過，蔓越莓有利調節泌尿道環境。高敏敏指出，原因是蔓越莓中富含前花青素，對細菌有「抗沾黏」的能力，能讓細菌不容易附著在泌尿道上皮細胞，不妨在在性行為前喝杯蔓越莓果汁。

營養師也提醒，日常就要養成足量喝水、適時上廁所不憋尿，並且少吃含糖飲食及加工食品、炸物等，不但能減少發炎因子，也讓病菌隨尿液排出，降低私密處感染的機率。