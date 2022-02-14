今天是情人節，立委江啟臣今(14日)上午在臉書曬出一張與老婆的合照，更甜蜜地說「老婆覺得現在的我比較帥」。超閃對話曝光，引發網友熱議，就連立委蔣萬安也現身回說，「一早就放閃安捏母湯，祝大家情人節快樂」，更附上戴墨鏡的表情符號。

江啟臣在臉書貼文提到，這幾天大家都在發5年前照片，原本情人節想加碼發張10年前與老婆的合照，不過老婆覺得現在的自己比較帥，那這次就不跟風了，跟大家分享自己被仔細端詳的畫面，「可能平常工作太忙了，太太好一陣子沒有好好看看我了>///<」。

今天情人節，江啟臣也放閃地說，「不論時光如何更迭，老婆在我心中的重要性永遠不會改變」；他更引用歌曲《牽阮的手》的一段歌詞對老婆喊話，未來，還要繼續「牽妳的手 走咱的路 牽妳的手 不驚艱苦」。同時附上一張老婆從背後甜蜜環抱並注目著他的畫面。

甜蜜照片曝光後除了引發網友關注，立委林奕華也現身留言說，「墨鏡！！！有需要墨鏡的朋友從我這邊排隊喔」、楊瓊瓔說「我包裡的墨鏡派上用場啦，情人節快樂」、洪孟楷也說，「願天下有情人終成眷屬。情人節快樂」。