機車騎士黃姓男子因車禍送醫其安全帽遺留在現場。（台中市警第二分局提供／張妍溱台中傳真）

台中市北區崇德路與進化北路口，於14日03時38分，發生一起死亡車禍，有民眾報案，自小客車與機車肇事之交通事故，警方獲報立即趕抵現場處理。20歲機車騎士黃姓男子因車禍傷重送醫身亡，據了解，黃男疑受林姓表哥之托，將其機車騎到北區的住處，卻在半路中發生車禍，黃的親友獲知後相當悲痛，車禍詳細情形仍待警方調查釐清。

警方指出，小客車駕駛36歲駕駛蘇姓男子，沿進崇德路行駛左轉進化北路，與20歲機車騎士黃男駕駛重型機車沿崇德路往太原路方向直行，機車倒地滑行後，機車駕駛人與自小客車右側車身發生碰撞。

自小客車駕駛蘇男額頭擦傷自行就醫，機車駕駛人頭部、胸部四肢多處受傷，由119送中國醫藥大學附設醫院急救，目前由院方宣告救治無效死亡。

警方當場對小客車駕駛人執行呼氣酒精測試，無酒精，機車駕駛人黃男經醫師稱因到院前死亡，無法做抽血檢測酒測值檢驗，全案警方已調閱現場監視器畫面，釐清案情。