全球網路安全解決方案領導廠商 Check Point Software Technologies Ltd.發佈《2022 年網路安全報告》，揭露其威脅情報部門Check Point Research於2021年觀察到的關鍵攻擊手法和技術，包含去年初複雜程度及影響範圍前所未見的SolarWinds供應鏈攻擊事件，及年末大規模爆發的Log4j漏洞攻擊。

企業於2021年每週遭受網路攻擊的數量較2020年增長50％。教育與研究機構首當其衝，每週遭受1605次攻擊，年增75％；其次為政府和軍事機構，每週遭受 1136次攻擊（增長47％），以及通訊業的1079次攻擊（增長51％）。其中軟體供應商所遭受的攻擊次數增幅最大，與 2020年同期相比增長了146％，這與 2021年軟體供應鏈攻擊趨勢不斷增長有密切關係。此外，Check Point也觀察到 2021 年行動裝置攻擊手法不斷升級、大型雲端服務漏洞日益增加，以及惡名昭彰的Emotet僵屍網路捲土重來。

Check Point研究副總裁Maya Horowitz表示，2021年初全球便經歷了史上最具破壞性的供應鏈攻擊之一，攻擊者的氣焰囂張、手法更加狡猾；而年末的 Log4j 漏洞攻擊再次讓資安社群猝不及防，軟體供應鏈的固有風險也在此事件中顯露無遺。除了這兩次重大攻擊，去年我們也看到雲端服務屢遭攻擊、行動裝置攻擊增加、Colonial Pipeline 遭勒索，及史上最危險的僵屍網路 Emotet 捲土重來。

Maya補充，然而情況並非如此絕望，我們也發現在2021年，隨著世界各地的政府和執法機構採取更強硬地態度，嚴厲打擊勒索軟體組織，勒索軟體生態系正逐漸瓦解。一些令人震驚的網路攻擊事件讓各國政府意識到，與其亡羊補牢、被動應戰，不如主動出擊消滅網路風險。這種理念也同樣適用於企業，脫節、孤立、被動的防禦方法已不再適用，能夠提供全方位可視性、即時威脅情報以及有效調度的整合式安全基礎設施才是最佳解方。