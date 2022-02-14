專業絕緣材料大廠鉅橡（8074）2022年1月合併營收新台幣1.25億元，年增率1.3％，僅次於2018年1月1.29億元高峰，為歷史同期次高，亦是歷年1月合併營收表現之高檔水平，隨著ABF載板需求強勁，加上多元佈局建材市場，首季營收表現，可望淡季不淡。

鉅橡挾PCB耗材高市占率優勢，隨著5G、AI、雲端運算等應用擴增，消費性電子產品多元發展下，ABF載板需求大幅提高，以致載板廠的產能持續擴充，帶動公司墊板需求成長，加上電木板的出貨平穩，以及美耐板1月營收穩健成長之貢獻，推升公司1月合併營收達1.25億元，年增率1.3％。

鉅橡表示，隨著原物料價格居高不下，公司已進行價格調整宣導作業，面對ABF載板產業需求強勁，可望增加營收動能，另一方面，在建材市場布局，亦將持續擴大市佔，首季營收表現，可望樂觀看待。

鉅橡指出，公司在追求營收成長之時，亦以提升產能利用率及調整產品組合，來優化毛利表現，以期在營收規模放大、稼動率提升下，毛利率及獲利也能穩定成長。