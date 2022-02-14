安盛生科（6734）受惠Omicron疫情爆發，旗下「安必測新冠肺炎抗原快速檢測」，接獲海外急單，帶動1月營收以1500萬元創下新高，執行長陳彥宇表示，目前也積極與策略夥伴合作，拓展新產品，延續成長動能。

陳彥宇表示，1月業績亮麗，歸功於海外取證佈局，以及「安必測新冠肺炎抗原快速檢測」能有效地篩檢出Omicron（B.1.1.529） 等新冠肺炎高關注流行變異株，而奪得海外醫療級的快篩急單。目前公司也持續拓展各項自我品牌在海外的佈局，在傳染性疾病、慢性疾病以及婦女健康領域皆有新的斬獲。

Omicron疫情肆虐，檢測的需求大增，安盛生科除了緊急加班出貨供應海外急單需求外，農曆春節前出現海外返鄉潮，境外感染數與日俱增，導致國內疫情緊張，也增加對快篩檢測工具的急劇需求，帶動安盛生業績成長。

根據一份英國University of Leicester在2020年四月對全球47個國家的202位醫師發出的問卷統計結果指出，只剩14.4％的常規慢性病管理是實體門診。這項全球調查的結果指出，醫療人員已經適應了以線上的方式提供醫療問診，以減少面對面的接觸。但遠距醫療的最後一哩路，除了採用數位化的應用程序，方便且準確的居家檢測也成為國際檢測大廠競逐開發的重點，而這正是安盛生科深耕多年的專業領域。

陳彥宇表示，安盛生與多家國際專業檢測大廠進行居家數位檢測專案開發合作，目前以獲得超過70項國際專利保護的PixoTech技術平台為核心，將行動裝置轉化為精準的實驗室等級檢測儀器，並已於二月開始貢獻營收。