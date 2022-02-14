今天是情人節，出訪宏都拉斯甫隔離出關的副總統賴清德在臉書貼出「約會指南」表示，約會這件事情，看似簡單，卻也充滿細節。他向大家分享三個約會小提醒，為彼此創造暖心的情人節回憶。

賴清德率領的宏都拉斯特使團全員昨天完成解除隔離前的PCR檢測，結果皆為陰性，今日凌晨解除隔離。未來7天將持續依照防疫規定，進行自主健康管理。

賴清德詢問臉友「今天是情人節，大家有安排約會行程嗎？」他也與大家分享三個約會小提醒：

一丶尊重對方感受。他說，「尊重」是約會禮儀的第一守則。用彼此感覺舒服、自在的方式互動，是相處最基本的禮節。

二丶主動展現貼心。因為貼心，所以傾心，看似微小的舉動，都是幫助加分的暖心關鍵。

三丶簡潔整理儀容。不一定要華麗的打扮，簡潔得體的穿著，同樣能把握第一眼的印象分數。

賴清德強調，保有合適的約會禮節，不僅能留下好印象，也能幫助情感升溫。「如果約會對象有這些貼心舉動，記得稱讚一下對方喔！祝福有情人相守相惜，情人節快樂！」