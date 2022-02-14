洗衣機洗保潔墊，沒想到脫水到一半洗衣機的蓋子竟炸開彈飛！一名女子在網路上指控，買了一年半的無孔槽洗衣機，在過年期間洗床單、保潔墊時，洗衣機的上蓋突然炸飛，聯繫廠商要求理賠卻被打槍，因此PO上網公審，結果反被網友砲轟，「這種壞法，單純洗太滿吧？」

洗衣機的四面板金都變形，面目全非。(翻攝自爆料公社)

這名女子在臉書「爆料公社」發文，指2月5日洗床單和保潔墊，結果洗衣機上蓋突然炸飛把她嚇壞，由於洗衣機才買1年半，與廠商聯繫後卻被告知，說明書有寫洗防水材質可能會造成機體搖晃，屬人為疏失不理賠，讓原PO氣炸，控訴「你們說明書只寫『有可能會搖晃』，沒寫『會炸開』！」

被廠商冷處理後，原PO找消基會申訴，想討回公道，「搞不懂大公司就是這樣子嗎？」從照片上可以看到，似乎是脫水到一半，洗衣機的蓋子就被炸飛，機體四面板金變形，上半部機身面板整個不見，電線外露，可見當時的力道之大。

原PO屌是，洗床單保潔墊時洗衣機上蓋突然炸飛，與廠商連繫後卻被告知是人為疏失，不理賠，讓她很生氣PO網。(翻攝自爆料公社)

文一PO出後，網友看了照片後不但不挺原PO，反而一面倒砲轟她，其中有相關從業人員指出，看原PO的照片100%就是洗太重脫水不平衡，大力撞擊導致吊桿掉落，正常來說在爆開之前，應該會跟坦克車一樣大聲，原PO如果當下把裡面衣物整理平衡就沒事了。

網友轟原PO，「炸開？說明書標註不能洗防水材質仍執意要洗，你比原廠更懂產品？」、「就像電器用品說明書 : 操作不慎容易引發電線走火。使用說明又沒說電線走火會把房子給燒了」、「說真的你在脫水的時候聽到怪聲就要趕快停了，攪到炸開真的很難說不是人為」。