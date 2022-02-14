在借貸業務增加以及資產體質變佳之下，新加坡金融服務業者星展集團(DBS Group)2021年獲利大爆發並創下新高紀錄。

新加坡經濟成長方面，在2021年創下10多年來最大漲幅後，2022年目前的預估值為3%到5%。景氣看俏升息難免，不過，新加坡銀行業者可望是利率調高的主要受益者。

14日，這家東南亞最大銀行業者指出，2021年借貸業務成長9%之後，2022年也可望有類似成長力道。同時，升息也讓自己資產負債表看起來會更加健康。

新加坡金融服務業者中，率先公布季報的星展銀行，上季淨利增至13.9億星元，約10.3億美元，年增37%。不過，若以2021年第3季相比，因季節性非利息收入減少，以及較少的應收項目沖回，故淨利季減18%。

至於2021全年獲利能力，因借貸業務成長9%創7年以來新高，星展銀行淨賺68億星幣，年增44%也寫下新高紀錄。同時，股東權益報酬率從2020年的9.1%，增至2021年的12.5%。

由於新加坡銀行業者營運體質逐漸改善，在買盤進駐下，星展銀行以及同業大華銀行股價，也一度均創歷史新高。