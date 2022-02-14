2019年到2020年間，露天拍賣網路平台刊登了大陸鳳爪、雞丁及日本雞皮餅乾，韓國牛肉條犬貓食品17件廣告，農委會動植物防疫檢疫局認定屬於非合法輸入類的檢疫物，裁罰15萬元，露天市集公司提告請求撤銷，台北地方法院認為裁罰無誤，判決駁回。可上訴。

防檢局查獲2019年底到2020年初露天拍賣，刊登函匈牙利霜降豬肉片、日本及泰國雞皮餅及大陸含牛肉及雞肉的犬貓食品等廣告，由於這些檢疫物是非合法輸入類，防檢局認定露天未限制接取、瀏覽或移除檢疫物之相關網頁内容，違反動物傳染病防治條例。

露天市集公司所經營的露天拍賣網路因此遭防檢局裁罰15萬元，露天提主張經防檢協會通知後，即行將相關商品為下架、移除處置，已盡採取措施規定之協力義務，不該受到裁罰。

台北地方法院認為，露天在防止法律禁止以網路方式銷售各式商品時，作為經營網際網路平台多年之業者，對於這些管制規範，自應具高度之注意能力，不能以其技術有所困難而卸免其責，裁罰並無違誤，駁回訴訟、仍須受處罰15萬元。