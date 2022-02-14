嘉義市東區衛生所廁所兒童安全座椅。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市東區衛生所性別友善廁所標示。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市東區衛生所廁所手洗器備有洗手乳、酒精、衛生紙等。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

向日本看齊，嘉義市東區衛生所推出嘉義市首座、國內罕見的多功能廁所，有重度障礙、罕病者適用的「照護床」、還有腸造口族群所需的「人工肛門廁所」，兼顧全齡、親子、性別友善、無障礙、特殊需求，此公廁開放時間為一般上班日全天上午8時至下午5時30分。

如廁是基本需求，但身障、罕病族群或衰弱長輩，在公共場合很難找到適合且有尊嚴的公廁，嘉義市東區衛生所多功能廁所於去年底落成，1樓無障礙多功能廁所提供手洗器、人工肛門汙物盆，還有從日本進口公廁少見的「照護床」，耐重150公斤、長寬150x69公分的大床面，單手可輕鬆掀開及復位，床面高度方便照顧者協助移位，可供肢障、罕病患者、衰弱長輩坐或躺下更換尿布、衣褲或管路。

大腸癌患者腸造口族群須按時清理造口袋，「人工肛門污物盆」設有溫熱水，提供腸造口族群有尊嚴的清潔空間。

2樓公廁提供無障礙、親子混和廁所，除了兒童馬桶、尿布檯、安全座椅外，還有折疊式換衣平台，方便幼兒或成人在乾淨的平台上更換衣褲。

東區衛生所主任林唐逵表示，所有廁所均採性別友善、親子友善設計，按照隔間標示牌尋找需要的設施，所有人可自在、隱密的使用，媽媽帶兒子、爸爸牽女兒，或跨性別者，都不用困擾。

加高隔間設計，讓使用者充滿安全感，廁所還會自動感應，播放蟲鳴鳥叫流水聲，減少如廁尷尬。馬桶坐墊紙、壁掛式酒精等多功能設施規畫齊全。

嘉義市東區衛生所性別友善廁所 。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）