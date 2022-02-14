有毒品、傷害等前科的通緝犯官信隆2020年12月凌晨開車遇保大員警路檢攔查，竟拒檢開車直接衝撞保大謝姓小隊長，致謝男被撞上引擎蓋後跌落，遍體鱗傷，並加速逃逸。台北地檢署認定官男開車衝撞員警已涉殺人未遂、妨害公務等罪，14日起訴官男，並以官男為累犯，建請法院裁量是否加重刑期。

起訴指出，前科累累且多次入監的官男，2017年1月才因案刑滿出獄，但又因案被通緝，2020年12月8日凌晨4時30分，官男開車行經北市大安區辛亥路地下道由南往北方向行駛，在羅斯福路與辛亥路口遇到保大第三中隊員警路檢，他擔心通緝犯身分曝光，決定拒檢落跑。

當時保大謝姓小隊長示意官男停車受檢，官男直開車衝撞，謝員被撞倒在車輛引擎蓋上，再從車輛左前方摔落在地，後腦著地，造成頭部、臉部及四肢多處擦挫傷，官則加速逃離。

檢方審酌官男僅因拒絕受檢，蓄意開車衝撞員警，涉犯殺人未遂、妨害公務等罪，考量他屬於累犯，建請法院裁量是否對其加重最低本刑。