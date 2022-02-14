高市府因應行政院「大南方、大發展南臺灣發展計畫」，打造全台最大的「S」廊帶科技走廊，逐步由岡山、路竹往北，辦理各行政區之都市計畫檢討，14日正式啟動湖內區與茄萣區的都市計畫通盤檢討。

高雄都發局長吳文彥14日表示，為了落實中央產業發展政策與陳其邁市長施政理念，首波已在2021年8月啟動岡山與路竹的都市計畫檢討，第二波辦理湖內區與茄萣區的檢討。

吳文彥指出，檢討地區屬於高雄市國土計畫「一核雙心三軸」中的產業升級軸及海洋產業軸，肩負高雄高科技及傳統產業升級發展的重要軸承，透過岡山、路竹、湖內、茄萣的通盤檢討，可望為北高雄注入新的發展動能，藉以提升產業、生活環境及帶動北高雄人口的成長。

都發局指出，此次都市計畫檢討是依據都市計畫法第26條規定，就發展的情況與需要進行必要的變更，檢討範圍包括茄萣都市計畫、興達港漁業特定區計畫、湖內都市計畫及湖內（大湖地區）都市計畫等計畫區。

都發局說，此次都市計劃，將就中央大南方大發展政策需求、捷運岡山路竹延伸線的建設開發、人口成長的推估、企業安家需求的土地、地區公共設施需求、民眾意見等進行土地使用的檢討與規劃，並自2022年2月14日至3月18日辦理公告公開徵詢意見。