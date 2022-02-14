杏一（4175）公告元月營收開紅盤，以5.65億元，交出年成長7.35％，延續成長動能。

截至目前，該公司在台灣有287間門市，大陸有16間門市；商場部分，台灣有20座商場，大陸有3座商場，1月新得標高雄榮總屏東分院商場，預計2022年11月開幕，都有助於未來業績成長。

杏一表示，受新冠疫情影響，線上消費動能強勁，為掌握顧客消費需求，2022年1月「杏一線上購APP」正式上線，提供消費者線上購物宅配到府，解決消費者採購商品載送不便的困擾，杏一將提供不受時間、空間限制的醫療照護服務。