倍微去年營運衝鋒 稅前EPS 2.67元創近10年新高 10:392022/02/14 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 專業半導體通路商倍微（6270）公布2021年財報，自結去年第四季營收達10.25億元、稅前獲利3073萬元，單季每股稅前盈餘0.43元；全年營收為41.86億元、稅前獲利1.92億元，每股稅前盈餘2.67元，創近10年新高。 倍微過去5年現金股利平均配發率高達152.53％、平均殖利率5.99％，去年每股盈餘衝高後，法人樂觀看待今年的配息表現。 華南金控1月稅後淨利11.59億元 EPS為0.09元 元月CPI衝2.84％ 外食費84個月最高 #元創 #倍微 #稅前獲利 #每股稅前盈餘 #新高 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 明汽柴油大漲1.2元及1.5元 創近3個月新高 12:242022/02/13 財經 漲價效益 中華食營收戰新高 04:102022/02/14 證券．權證 港媒：香港今增約1510例確診 再創新高 15:302022/02/12 兩岸 萬海1月營收325.1億 改寫歷史新高 18:012022/02/11 財經 元月創1,250億元新高 貨櫃三雄總營收 連6月逾千億 04:102022/02/14 財經要聞 富致元月營收破6000萬 寫歷史新高 16:542022/02/11 財經 愛普＊攜手新思科技推出物聯網記憶體方案 09:382022/02/13 財經 券商定期定額 創新高 04:102022/02/14 投資理財 美國通膨創40年來新高 郭正亮看拜登民調嚇一跳 19:062022/02/12 政治 出貨強勁 新唐今年營運續攀 04:102022/02/12 證券．權證 手機、伺服器、筆電熱板三大動能加持...散熱族群元月營收 史上最旺 04:102022/02/14 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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