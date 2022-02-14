專業半導體通路商倍微（6270）公布2021年財報，自結去年第四季營收達10.25億元、稅前獲利3073萬元，單季每股稅前盈餘0.43元；全年營收為41.86億元、稅前獲利1.92億元，每股稅前盈餘2.67元，創近10年新高。

倍微過去5年現金股利平均配發率高達152.53％、平均殖利率5.99％，去年每股盈餘衝高後，法人樂觀看待今年的配息表現。

華南金控1月稅後淨利11.59億元 EPS為0.09元
元月CPI衝2.84％ 外食費84個月最高
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