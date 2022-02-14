又是狗咬傷人事件！1名女物流士過年前遭送貨住家衝出3隻牧羊犬不斷撕咬，造成她腿部大面積瘀青與身體多處驚悚咬痕，飼主當下還不願報警，只願給1萬5和解嗆說「啊不就送貨員…你就去告啊，你也不一定會告贏」；女物流士事後不但控訴飼主態度惡劣，更稱公司對於傷勢毫不關心，甚至胡亂扣薪。

該名物流士在臉書「爆料公社」發文表示，她日前送貨到住家，客戶住家卻突然衝出3隻邊境牧羊犬不斷撕咬她，3隻犬均沒有帶嘴套、也沒有項圈，所以當下飼主根本無法拉開狗，事後飼主好不容易阻止狗攻擊，卻稱因擔心狗遭安樂死，希望原PO不要報警，事後僅陪著原PO就醫，公司也稱會處理此事。

女物流士遭住家衝出3隻牧羊犬撕咬，造成她腿部大面積瘀青與身體多處驚悚咬痕，飼主當下還不願報警，只願給1萬5和解嗆說「啊不就送貨員…你就去告啊」。（翻攝自臉書「爆料公社」）

該物流士說過年期前都在養傷、無法工作，而該飼主事後還嗆說「啊不就送貨員，1個月你說多少我就賠你多少錢嗎？15000要就含醫療費用和解，不要你就去告啊，你也不一定會告贏」；此外她還控訴因工傷請假7天，公司竟扣薪快半個月，並且僅傳來關心2句話，公司稱其餘部份勞保局會有補償，便再無下文。

不少網友留言說上班時受傷，可請工傷假，公司需負擔部分，其餘由勞保給予職災給付，飼主則提告求償薪資差額、醫療賠償、精神補償等，留言稱「雙方都告，狗主人只是在威脅你」、「都這樣了可以告，而且身心俱疲，只願賠15000也欺人太甚，狗沒綁繩，飼主要負責」、「工傷薪資是公司負擔部分，其餘勞保支付，然後針對飼主當然走法律途徑」。